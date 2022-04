„Bunt gemischt“ war die Truppe, die sich zur vierten öffentlichen Countdown-Veranstaltung zusammengefunden hatte: Von Bewohnern des Altenheims „Haus Friederike“ über die Papenburger Tourismus GmbH bis hin zum Kindergarten „Sankt Amandus“ waren alle Altersgruppen vertreten, um einzelne Bohlen zu bemalen. „Bunt gemischt“ waren schließlich auch die Ergebnisse: Zu sehen gab es beispielsweise Meerlandschaften, Blumenwiesen, Glaubensbekenntnisse, aber auch angenagelte Turnschuhe. In dieser Vielfalt liegt für Ideengeberin Gisela Buss-Schepers der Reiz der Mitmachaktion, die bis zum Beginn der Landesgartenschau möglichst viele Bürger erreichen soll: „Jeder soll seine Spundwand so gestalten, wie er möchte.“ Durch die Holzbohlen solle ein Bezug der Gartenschau zu der Geschichte Papenburgs hergestellt werden: „Holzspundwände waren damals unverzichtbar für den Kanal- und Schleusenbau und stehen damit auch für das, was Papenburg heute ausmacht“, sagt Buss-Schepers. Zudem solle die Region bei der Landesgartenschau auch als eine „Kunstregion“ präsentiert werden, denn „wenn man Menschen zu uns holen will, braucht man auch Kunst“.