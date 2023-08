Am letzten Tag der Sommerferien Freibad in Papenburg: Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche Von Judith Bootsmann | 14.08.2023, 15:13 Uhr Bürgermeisterin Vanessa Gattung (links) und Schwimmmeister Fred Poel (rechts) hoffen auf viele Gäste zur Freibad-Aktion am letzten Ferientag. Foto: Stadt Papenburg/Karin Evering up-down up-down

Auch im Freibad in Papenburg sorgte der Dauerregen der vergangenen Wochen für wenig Besucherandrang. Nun bietet die Stadt Papenburg Kindern und Jugendlichen am Mittwoch, 16. August 2023, freien Eintritt und kündigt eine Änderung der Öffnungszeiten an.