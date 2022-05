Die Badehandtücher können im Schrank bleiben. Das Freibad in Papenburg wird in diesem Jahr nicht öffnen (Archivbild) FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Stadt bedauert Entwicklung Freibad in Papenburg bleibt 2022 geschlossen: Das sind die Gründe Von Britta Kothe | 06.05.2022, 14:02 Uhr

Das Freibad in Papenburg wird seine Tore in diesem Jahr nicht öffnen. Wir erklären, warum das Plantschen unter freiem Himmel am Waldstadion 2022 ausfällt.