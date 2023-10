Nötigung und Körperverletzung Frau ausgebremst und an Haaren gezogen: Polizei in Papenburg sucht Autorüpel Von Thomas Pertz | 16.10.2023, 16:03 Uhr Die Polizei in Papenburg sucht Zeugen eines Falls von Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Überholen, ausbremsen, an den Haaren ziehen: Die Polizei in Papenburg sucht nach einem Fall von Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr nach Zeugen. Der Fall ereignete sich bereits am vergangenen Dienstag, 10. Oktober.