Technischer Defekt als Ursache? Feuerwehr Papenburg löscht Brand in Schlafzimmer Von Caroline Theiling | 02.07.2022, 10:09 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Papenburg Obenende zu einem Zimmerbrand in die Umländerwiek links gerufen. In einem Schlafzimmer hatte ein Steckernetzteil Feuer gefangen.