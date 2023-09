Ursache noch unklar Feuerwehr im Einsatz: Dachstuhlbrand am Obenende in Papenburg Von Mirco Moormann | 15.09.2023, 15:06 Uhr Am Obenende in Papenburg brennt derzeit ein Dachstuhl. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down

Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist an der Umländerwiek in Papenburg in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.