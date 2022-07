Das knapp 60 Meter lange Feuerschiff war im Jahr 1943 auf der Meyer Werft vom Stapel gelaufen. Die Bezeichnung „Elbe1“ resultiert aus seiner Position in der Elbmündung. Der ursprüngliche Name lautet „Bürgermeister O’Swald“. Beide Namenszüge finden sich denn auch in weißen Lettern auf dem Rumpf des Schiffes mit seinen markanten Aufbauten, das heute von einem Förderverein betrieben wird. Neben regelmäßigen Törns von Cuxhaven aus nach Helgoland kann die Elbe1 während der Saison auch für Ausflugsfahrten gebucht werden. Eine Charterfahrt mit gut 40 Passagieren sowie 19 Mann Besatzung führte das Musemsschiff denn auch jetzt nach Papenburg.