Nach Ladenschluss Feuer in Restaurant am Hauptkanal in Papenburg ausgebrochen Von Kristina Roispich | 22.07.2022, 08:06 Uhr

Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Papenburg Untenende zu einem Küchenbrand in einem Restaurant am Hauptkanal rechts, im Bereich des Mühlenplatzes, in Papenburg gerufen worden.