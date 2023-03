Trotz des winterlichen Wetters waren am Sonntag zahlreiche Radfahrer im nördlichen Emsland unterwegs, um die Solidaritätsaktion des Misereor-Fastenmarsch zu unterstützen. Foto: Jürgen Eden up-down up-down Radfahrer am Sonntag unterwegs Fastenmarsch im Emsland: Verderben Schnee und Regen die Bilanz? Von Jürgen Eden | 12.03.2023, 17:10 Uhr

Im katholischen Dekanat Emsland Nord startete am Sonntagmorgen nach der Corona-Pandemie erstmals wieder der Fastenmarsch am traditionellen Termin, dem dritten Fastensonntag. Das Wetter spielt allerdings nicht so recht mit.