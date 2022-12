Eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall in Papenburg ist ein 45-jähriger Fahrradfahrer in einem Krankenhaus in Oldenburg verstorben. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Mit Auto zusammengestoßen Fahrradfahrer verstirbt eine Woche nach Unfall in Papenburg Von Christian Belling | 02.12.2022, 11:14 Uhr

Der bei einem Unfall in Papenburg am 23. November schwer verletzte Fahrradfahrer ist eine Woche später in einem Krankenhaus in Oldenburg verstorben.