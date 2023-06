Kabel und Schläuche in den warmen Motorräumen des Autos werden von Mardern gerne angebissen. Symbolfoto: HUK-COBURG up-down up-down Schaden kann teuer werden Experte aus Papenburg: So hält man den Marder vom Auto fern Von Kristina Roispich | 08.06.2023, 12:04 Uhr

Jedes Jahr – vor allem im Frühjahr – richten Marder an Autos erhebliche Schäden an. Wie man sich vor einem „Marderbiss“ am Auto schützen kann und was bei Elektroautos zu beachten ist.