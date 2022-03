Durchsuchungen bei Islamisten in Niedersachsen nach Wien-Attentat FOTO: dpa Polizei sucht Zeugen der Tat Exhibitionist bedrängt in Papenburg 27-jährige Frau Von Carsten van Bevern | 02.03.2022, 11:42 Uhr

In Papenburg hat am Sonntag, 27. Februar, ein Mann eine 27-jährige Frau sexuell bedrängt und am Weitergehen behindert. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.