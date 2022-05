Rund ums Weserstadion feierten Fans am vergangenen Sonntag den Bundesliga-Aufstieg des SV Werder Bremen. Am Samstag steigt auf den Nebenplätzen das Endturnier um den EWE-Cup. FOTO: IMAGO/Teresa Kröger Endrunde mit 16 Mannschaften EWE-Cup 2022: Finale mit BW Papenburg und SV Esterwegen in Bremen Von Gerd Schade | 20.05.2022, 16:22 Uhr

E-Junioren-Fußballer des SC Blau-Weiß 94 Papenburg und des SV Esterwegen treten am Samstag, 21. Mai 2022, im Endturnier um den EWE-Cup in Bremen an.