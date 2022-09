Mit Regenbogenflaggen durch die Stadt ziehen und auf sich aufmerksam machen - so wird der CSD gefeiert. Symbolfoto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Logo NEO Queerer Aktionstag in Papenburg Erster Christopher Street Day im Emsland: Das ist geplant Von Anna Niere | 05.09.2022, 15:28 Uhr

Am Samstag, 10. September 2022, findet der erste emslandweite Christopher Street Day in Papenburg statt. Er soll ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz mit der queeren Gemeinschaft setzen. Warum das wichtig ist und was geplant ist, erzählen die Organisatoren.