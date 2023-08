„Kein anderes Lied aus den Konzentrationslagern des Naziregimes hat solch eine Verbreitung gefunden wie das ,Lied der Moorsoldaten‘“, stellt das Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (DIZ) in einer Mitteilung fest. Unter anderem haben die Band Toten Hosen und Civil Courage den Text aufgegriffen und eigene Stücke daraus gemacht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Am 27. August 2023 ist es dem DIZ zufolge auf den Tag genau 90 Jahre her, dass es im

Konzentrationslager Börgermoor durch politische Häftlinge vorgetragen seine Uraufführung erlebte. Der Verein nimmt das Datum zum Anlass, um mit einer Lesung in Börgermoor und einem Konzertabend in Papenburg an diesen besonderen Augenblick aus der Frühzeit der Konzentrationslager zu erinnern.

Konzertabend erinnert an Menschen und Widerstandsgeschichten

Für ein Konzert am Sonntag, 27. August, um 20 Uhr im Theater im Forum Alte Werft hat der Verein mit den „Grenzgängern“ aus Bremen ein Ensemble eingeladen, das ein Programm unter dem Titel „Und weil der Mensch ein Mensch ist“ präsentieren wird. Von den „Moorsoldaten“ über das „Buchenwaldlied“ bis zum „Auschwitzlied“ wird an eine Liedkultur, an Menschen und Widerstandsgeschichten erinnert.

Das Ensemble „Grenzgänger“ stammt aus Bremen. Foto: DIZ Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Karten für das Konzert, das in Kooperation mit „Papenburg Kultur“ stattfindet und vom Rotary Club Papenburg unterstützt wird, kosten 15 Euro (ermäßigt 11 Euro) und können per E-Mail an mail@diz-emslandlager.de beim DIZ bestellt werden.

Roman aus dem Jahr 1935 erinnert an das Moorsoldatenlied

Bereits am Nachmittag desselben Tages lesen Vorstandsmitglieder des DIZ aus einem der ersten Zeugnisse zu der Uraufführung des Moorsoldatenliedes. 1935 erschien im Schweizer Exil der Roman „Die Moorsoldaten“ des Düsseldorfer Schauspielers Wolfgang Langhoff, der umfängliche Eindrücke über die wahren Zustände in einem deutschen Konzentrationslager vermittelte.

Die Veranstaltung findet von 16.30 Uhr bis etwa 17.30 an der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Strafgefangenenlagers Börgermoor, Im Eichengrund, Surwold statt. Der Eintritt ist frei.