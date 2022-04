Wie CDU-Stadtverbandsvorsitzender Burkhard Remmers am Freitag mitteilte, soll die offizielle Nominierung in einer Mitgliederversammlung unmittelbar nach den Herbstferien erfolgen. „Es ist üblich, dass ein Vorstand einen Personalvorschlag unterbreitet. Wir freuen uns mit Jan Peter Bechtluft einen Bürgermeister vorschlagen zu können, der mit seiner ruhigen, sachlichen und kompetenten Art die Geschicke der Stadt lenkt“, schreibt Remmers in einer Pressemitteilung.

Remmers zufolge hat sich der CDU-Vorstand weiter dafür ausgesprochen, die Bürgermeisterwahl am 25. Mai 2014 gemeinsam mit der Europawahl durchzuführen. „Ein gemeinsamer Wahltermin stärkt die Wahlbeteiligung und schont den städtischen Haushalt“, so der Stadtverbandsvorsitzende.

Für die SPD geht Jürgen Broer ins Rennen um das höchste Amt im Rathaus. Weitere Kandidaten stehen bisher nicht fest. Bechtluft ist seit 2006 im Amt. Er war seinerzeit als parteiloser, aber von Teilen der CDU unterstützter Kandidat angetreten, nachdem sich die Christdemokraten zunächst auf Helmut Stavermann festgelegt hatten. Ein Jahr nach seiner Wahl trat Bechtluft wieder in die CDU ein. Das hatte ihm viel Kritik eingebracht.

Nach den Worten von Remmers will die CDU „gemeinsam mit dem Bürgermeister die vielen Themen erfolgreich fortsetzen, die wir in den letzten Jahren begonnen haben“. Dazu zählt er die Landesgartenschau „mit ihren nachhaltigen Effekten für die Stadt“, den Ausbau des Bokeler Bogens, die Sanierung oder den Neubau der Seeschleuse, den Campus Obenende, das Gewerbegebiet am Nienhauser Bogen in Aschendorf und das Ortsteilentwicklungskonzept ebenfalls in Aschendorf. „Diesen Weg wollen wir entschlossen weitergehen“, so Remmers.