Alles, was Hans-Jürgen Baum mit dem pädophilen Kindertherapeuten aus dem nördlichen Emsland verbindet, ist lediglich sein Beruf: „Ich habe mit dem Fall nichts zu tun.“ Der 59-Jährige befürchtet allerdings eine Verwechslungsgefahr mit dem Verurteilten.

Wir sehen dadurch unsere berufliche Existenz gefährdet“, bilanziert Baum, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Roswitha eine Praxis betreibt. Die nächsten Wochen würden zeigen, ob sich die öffentliche Diskussion des Falls auch auf die Patientenzahlen auswirke. Der Papenburger Kinder- und Jugendpsychotherapeut wohnt seit 2006 in Papenburg und hat im „Carré“ gegenüber dem Marienkrankenhaus seine Praxisräume.

Er hat damit den gleichen Beruf wie jener Mann aus dem nördlichen Emsland, der am Montagabend versuchte, sich das Leben zu nehmen. Der Mann war bereits im Januar wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er durfte seinen Beruf aber weiterhin ausüben. Als der Fraktionsvorsitzende der AWG im Leeraner Kreistag, Gerd Koch, vor einigen Tagen die Medien über die Existenz des verurteilten Kindertherapeuten im nördlichen Emsland informierte, entzündete sich insbesondere im Internet ein Sturm der Entrüstung gegen den Kindertherapeuten.

Ein Berufsverbot sei zwar gegen den Therapeuten nicht verhängt, die zuständige Aufsichtsbehörde aber verständigt worden. Medienberichten zufolge war der Mann bereits 2002 wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter verurteilt worden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er sich an Patienten vergangen haben könnte. Auf Facebook und anderen Internportalen kursieren seither wüsteste Beschimpfungen und sogar Todeswünsche. Einige drückten ihr Bedauern aus, dass der Selbstmordversuch misslungen ist. Dieser öffentliche Druck der vergangenen Tage hat dann wohl dazu geführt, dass sich der Mann das Leben nehmen wollte. Der Mann sei wegen Selbstmordgefährdung inzwischen in eine Klinik eingewiesen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Entwicklung des Falls im Internet erinnert an die Ermordung der elfjährigen Lena in Emden Anfang dieses Jahres. Damals hatte sich ebenfalls im Internet ein Sturm der Entrüstung entladen. Aufgrund von falschen Verdächtigungen musste ein damals 17-Jähriger sogar von der Polizei in Schutz genommen worden.