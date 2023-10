Einstimmig fiel auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates das Votum des Gremiums aus. Der Beschluss sieht vor, dass eine im Vorfeld geprüfte Gründung eigener Energiewerke zunächst zurückgestellt wird. Im Gegenzug soll die Stadtverwaltung aber eine Genossenschaft mit dem Arbeitstitel „Energiegemeinschaft Papenburg eG“ zwecks Finanzierung und Beteiligung von Stadt, Privatpersonen und Unternehmen an der kommunalen Energieproduktion initiieren.

Stadt Papenburg will bis 2030 klimaneutral werden

Wie mehrfach berichtet, will die Stadt bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. „Mehrere Wege wurden bislang geprüft. Wichtig ist uns, dass wir bei der Energiewende die Bürger mitnehmen“, betonte Bürgermeister Vanessa Gattung (SPD). Teil der Strategie ist die Schaffung von Freiflächen-Photovoltaik auf 323 Hektar sowie der Bau von bis zu 45 Windenergieanlagen bis zum Jahr 2026.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden nach ihren Worten zunächst der Fokus auf die Energiegenossenschaft gelegt. „Wir wollen damit so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen und die Genossenschaft in den nächsten drei bis vier Monaten auf den Weg bringen“, so Gattung.

Die Gründung eigener Energiewerke seien der Verwaltungschefin zufolge mit dem jetzigen Beschluss aber nicht vom Tisch. „Damit wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt in eine erneute Prüfung gehen.“ Ein solches Unterfangen sei „in der aktuell schwankenden Marktlage“ mit Risiken verbunden, erklärte die Stadtverwaltung im Vorfeld der Ratssitzung unter Berufung auf Einschätzungen von Ansvar 2030. Von der Agentur lässt sich die Stadt im Zuge der Energiewende beraten.

„Es gibt ein starkes Interesse von Bürgern sowie aus der Wirtschaft.“ Jan Averdung SPD-Ratsherr

Für SPD-Ratsherrn Jan Averdung stellt die Gründung der Energiegenossenschaft einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. „Es gibt ein starkes Interesse von Bürgern sowie aus der Wirtschaft“, erklärte Averdung. Um die Energieziele zu erreichen, müsse man nach seinen Worten aber umgehend loslegen.

Bei Marion Terhalle (FDP) seien in den bisherigen Gesprächen noch Fragen geblieben. „Wer sind die Partner, wie kann ich mich beteiligen und wie hoch werden die abschließenden Kosten?“, richtige Terhalle ihre Fragen an die Verwaltung.

Gattung erklärte, dass die Ausgestaltung der Genossenschaft über die Satzung noch zu definieren sei. „Die Stimmhoheit soll bei denen liegen, die sich auch finanziell beteiligen“, erklärte die Bürgermeisterin. Die Stadt sehe sie dabei als ein Aufsichtsgremium. Gattung betonte, dass sich interessierte Bürger mit kleinem Geld an der Genossenschaft beteiligen können. „Es soll möglichst erschwinglich sein.“