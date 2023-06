Vor der aufgehenden Sonne hat die „Silver Nova“ die Dockschleuse passiert. Das Manöver wird bislang nur von wenigen Zuschauern verfolgt. Foto: Max Brägelmann up-down up-down Dockschleuse am frühen Morgen passiert Kreuzfahrtschiff „Silver Nova“ verlässt die Meyer Werft in Papenburg Von Max Brägelmann | 05.06.2023, 05:00 Uhr

In aller Herrgottsfrühe verlässt die „Silver Nova“ am Montagmorgen ihren Entstehungsort, die Meyer Werft in Papenburg und begibt sich auf den Weg in Richtung Nordsee. Hier finden Sie Hintergründe zum Schiff, den Zeitplan für die heutige Emsüberführung zusammen mit aktuellen Meldungen unserer Reporter vor Ort.