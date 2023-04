50 Wertstoffhöfe, wie hier an der Straße „In der Emsmarsch“ in Aschendorf, gibt es im Landkreis Emsland. Foto: Christian Belling up-down up-down Grünabfall, Bauschutt, Sondermüll Wertstoffhöfe und Mülldeponien im Emsland: Das darf hin - und das nicht Von Christian Belling | 18.04.2023, 05:59 Uhr

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen herrscht an Wertstoffhöfen und Mülldeponien im Emsland wieder erhöhte Betriebstemperatur. Neben Gartenabfällen werden auch Bauschutt und Sondermüll entsorgt. Was ist erlaubt und in welchen Mengen? Und wo im Landkreis gibt es überhaupt Abgabestellen? Wir geben einen Überblick.