Emsland: Warnstreik am Donnerstag im öffentlichen Dienst Von Kristina Roispich | 16.03.2023, 07:56 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte in Kommunen, Landkreisen, der Ver- und Entsorgung, Teilen der Bundesagentur für Arbeit und Sparkassen am Donnerstag, 16. März 2023, in der Region Weser-Ems zum Streik auf. Auch im Emsland kommt es zu Einschränkungen.