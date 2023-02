Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro, sprach vor dem Prozessauftakt per Megafon zu den demonstrierenden Aktivisten vor dem Papenburger Amtsgericht. Am zweiten Verhandlungstag soll Peifer als Zeuge vernommen werden. Archivfoto: Max Brägelmann up-down up-down Tierschützer protestieren erneut Schweine in Stall im Emsland gequält: Wie echt sind die Aufnahmen? Von Christian Belling | 16.02.2023, 17:12 Uhr

Der Prozess um angeblich gravierende Missstände in einer großen Schweinemastanlage im nördlichen Emsland geht am Dienstag, 21. Februar, in seinen zweiten Verhandlungstag.