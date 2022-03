18 Fahrzeuge voll mit Spenden Emsland hilft Ukraine: Hilfstransport startet am Freitag Von Iris Kroehnert | 04.03.2022, 17:59 Uhr

Was klein begann hat sich zu einer Welle der Hilfsbereitschaft entwickelt: Am Freitag, 4. März, startete am Nachmittag sowie am frühen Abend ein Hilfstransport mit insgesamt 18 Fahrzeugen und 36 Fahrern von Lehe aus in Richtung polnisch/ukrainische Grenze.