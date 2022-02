30 Zettel in einer Box, damit fing die Herausforderung für Andrea Helmer und ihre Kolleginnen an. FOTO: Susanne Risius-Hartwig Täglich eine Glücks-Aufgabe Wie Andrea Helmer aus Lorup vom Aufräumen zur Achtsamkeit kam Von Susanne Risius-Hartwig | 27.02.2022, 07:54 Uhr

Am Anfang stand eine Zettel-Box: „Zeit statt Zeug - Meine Glücks-Challenge“, war darauf gedruckt. Was ihre persönliche Herausforderung beim Aufräumen war und was das mit Achtsamkeit zu tun hat, berichtet Andrea Helmer aus Lorup.