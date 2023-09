Diese kurzzeitigen Sperrungen erfolgen zwischen Donnerstagabend (28. September) um 22 Uhr und Freitagmorgen (29. September) um 5 Uhr. Konkret bedeutet dies einer Pressemitteilung des Landkreises Leer zufolge, dass die Brücke nicht durchgehend gesperrt ist, sondern immer phasenweise, wenn bestimmte Arbeiten zu erledigen sind. Genaue Uhrzeiten können im Voraus nicht festgelegt werden, sondern richten sich nach den Gegebenheiten vor Ort.

Stahlelemente werden angeschweißt

Der Landkreis Leer bittet um Verständnis, dass es zu Behinderungen kommen kann. Diese sollen aber so gering wie möglich gehalten werden. Die Halter Brücke, die den Landkreis Leer mit dem Emsland verbindet, wird seit vielen Monaten instandgesetzt und verstärkt. An den Stahlträgern müssen dazu zusätzliche Stahlelemente angeschweißt werden, wie Bleche, Winkel und Träger. Die Schweißarbeiten können nur ausgeführt werden, wenn die Brücke frei von Schwingungen ist; in dieser Zeit darf deshalb kein Verkehr über das Bauwerk rollen.

Bei starkem Wind können die Arbeiten nicht erfolgen. Deshalb gibt es für diesen Fall einen Ersatztermin, die Nacht vom 29. auf den 30. September.