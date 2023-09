Drei Personen verletzt Elektrospielzeugauto brennt: Sternenland in Papenburg geräumt Von Christian Belling | 23.09.2023, 15:33 Uhr Eine Attraktion im Sternenland ist die Hüpfburg in Form eines Clownfisches, dessen Kopf sich öffnet und schließt. Archivfoto: Lea Becker up-down up-down

Nachdem ein Elektrospielzeug in Brand geraten war, musste am frühen Samstagnachmittag der Hallenspielplatz „Sternenland“ in Papenburg geräumt werden.