Zu den bestehenden 800 Quadratmetern im Laden kommen weitere 150 Quadratmeter hinzu. FOTO: Christian Belling up-down up-down Invest in Standort am Hauptkanal Elektrofachgeschäft Rüther in Papenburg erweitert und erneuert Von Christian Belling | 22.08.2022, 10:24 Uhr

Seit Anfang des Jahres leitet Oliver Dassinger die Geschicke des Elektrofachgeschäftes Rüther am Hauptkanal in Papenburg. Seine Ideen setzt der neue Geschäftsführer jetzt in die Realität um.