Blitzeinschlag in Einfamilienhaus in Papenburg: Dachstuhl brennt

Der Dachtuhl eines Einfamilienhauses ist am Mittwochmittag in Papenburg in Brand geraten. Der Auslöser: ein Blitzeinschlag.