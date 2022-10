Die Feuerwehr wurde am späten Mittwochabend alarmiert. Symbolfoto: imago images/Christian Essler up-down up-down Feuerwehreinsatz am Mittwochabend Einfamilienhaus am Papenburger Obenende gerät in Brand Von Micha Lemme | 19.10.2022, 23:10 Uhr

In Papenburg ist am späten Mittwochabend das Dach eines Einfamilienhauses in Brand geraten.