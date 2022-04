Am Samstag ab 17 Uhr soll das bisher größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff in Papenburg ausgedockt werden. Mit einem Feuerwerk will die amerikanische Reederei Disney Cruise Line die „Geburt“ des neuen Kreuzfahrtgiganten im nördlichen Emsland feiern. Für Mitte November ist die Ems-Passage geplant.