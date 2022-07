Unter anderem in einen Friseursalon stiegen die Einbrecher in Papenburg ein. (Symbolfoto) FOTO: Imago-Images up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrüche in Restaurant und Friseursalon in Papenburg Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.07.2022, 10:23 Uhr

Zu zwei Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in der Straße Deverweg in Papenburg gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.