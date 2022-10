Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Geschäften in der Friederikenstraße. Symbolfoto: imago images up-down up-down Bäckerei und Supermarkt betroffen Papenburg: Mehrere Einbrüche in einer Nacht in der Friederikenstraße Von Anna Niere | 06.10.2022, 11:35 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch, 5. Oktober, sind bislang unbekannte Täter in mehrere Gebäude in der Papenburger Friederikenstraße eingebrochen und haben Geld mitgehen lassen.