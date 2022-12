Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in Papenburg. Symbolfoto: imago images/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Papenburger Baumarkt Von Tobias Böckermann | 24.12.2022, 09:55 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Papenburg in einen Baumarkt eingebrochen.