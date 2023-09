Polizei sucht Zeugen Einbrecher in der Waldseestraße in Aschendorf unterwegs Von Kristina Roispich | 02.09.2023, 11:59 Uhr Der Einbruch ereignete sich in der vergangenen Woche. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Bislang unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Waldseestraße in Aschendorf eingebrochen.