Den Entschluss zu diesem Buch kam Resing aus zweiterlei Gründen: Zum einen war Remmers in wichtigen politischen Positionen in Niedersdachsen. „Zum anderen hat er im Emsland und in Berlin katholische Akademien gegründet und geleitet, und war Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Werner Remmers, geboren 1930, wurde für seine Schlagfertigkeit und sein Temperament geliebt, bilanziert der Autor.