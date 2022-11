Bei einem Unfall in Papenburg ist am Mittwochnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Symbolfoto: dpa up-down up-down Zwei Autos kollidieren Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der K158 in Papenburg Von Jana Probst | 09.11.2022, 18:03 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist eine Person bei einem Unfall in Papenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei waren zwei Autos in einer Kreuzung kollidiert.