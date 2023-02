Zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs hat sich in Papenburg ein Organisationsteam zusammengefunden, das mehrere Aktionen für den Frieden geplant hat. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Treffen vor der St.-Antonius-Kirche Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Sternmarsch für den Frieden in Papenburg Von Max Brägelmann | 18.02.2023, 17:11 Uhr

Am Freitag, 24. Februar 2023, jährt sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, in der bis heute Krieg herrscht. Dazu ist am Freitagabend ein Lichter-Sternmarsch durch Papenburg geplant, dem weitere Aktionen für den Frieden vorausgehen sollen.