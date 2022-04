1800 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst der neue Edeka-Markt Sievers an der Moorstraße in Papenburg. FOTO: Insa Pölking Eröffnung steht an Der neue Edeka-Markt an der Moorstraße in Papenburg ist fertig Von Insa Pölking | 06.04.2022, 09:12 Uhr

Im April 2021 hat die Sievers KG die Schlüssel des damaligen Edeka-Marktes an der Moorstraße in Papenburg an die Grundstücksgesellschaft ASD/ Leer übergeben und gab damit den Startschuss für Abriss und Neubau. Nun steht die Neueröffnung kurz bevor.