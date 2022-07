Die guten Leistungen der vergangenen Wochen will der Tabellenachte Dodesheide auch gegen BW Papenburg bestätigen. „Die Ergebnisse lassen einiges erahnen“, sagt Schulte. „Die Mannschaft ist sehr kompakt und robust und geht nicht gerade mit Samthandschuhen zu Werke.“

Mit Schönspielerei kommt auch Blau-Weiß aus Sicht des Trainers im Abstiegskampf nicht weiter. Dass in der ersten Halbzeit gegen Germania Leer keine Torchance heraussprang, stört den 45-Jährigen überhaupt nicht. „Ich sehe das ganz entspannt. In unserer Situation war es wichtig, dass hinten die Null steht. Nach vorne wollten wir punktuell Nadelstiche setzen.“ Die Mannschaft müsse aber noch viel arbeiten. „Wer sich in unserer Situation zurücklehnen möchte, ist fehl am Platz.“

Ganz und gar nicht zurückgelehnt, sondern mächtig Gas gegeben hat nicht nur in den letzten Wochen Papenburgs Abwehrspieler Peter Wemken. Wie beim anderen Zu-Null-Spiel gegen Brake stand der 20-Jährige gegen Leer in der Innenverteidigung. Schulte: „Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Für ihn ist es jetzt die Chance, sich festzubeißen.“ Sicherlich könne sich Wemken im Aufbauspiel noch steigern, „aber Peter hat an Souveränität gewonnen. Entscheidend ist, dass er Spielpraxis und Sicherheit bekommt.“ An der Seite des erfahrenen Thomas Wessels könne Wemken lernen. „Peter ist in der Mannschaft ein lustiger Vogel. Auf dem Platz ist er eher introvertiert“, beschreibt ihn Schulte.