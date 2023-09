Anschläge auf Haus und Sonnenstudio Wieder explodieren Bomben in Winschoten und Umgebung Von Hinrich Kuper | 21.09.2023, 11:49 Uhr Noch immer halten Bombenanschläge die niederländische Stadt Winschoten in Atem. Foto: Hinrich Kuper up-down up-down

Die niederländische Grenzregion kommt nicht zur Ruhe. In einem Haus in Winschoten sowie etwa acht Kilometer südwestlich in einem Sonnen- und Nagelstudio in Oude Pekela setzte sich in der Nacht zu Mittwoch die Serie von Bombenanschlägen fort.