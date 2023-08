Bei einer der regelmäßigen Überprüfungen Ende vergangenen Jahres wurde festgestellt, dass ein Balken an der Mühlenkappe nicht nur altersbedingt geschädigt ist, sondern von Pilzen befallen ist, wie die Stadt damals berichtete. Der Pilzbefall sei von außen nicht sichtbar gewesen und erst bei näherer Untersuchung mithilfe eines Steigers festgestellt.

Mithilfe eines Steigers wurde das Holz an der Mühlenkappe genauer untersucht. Archivfoto: Stadt Papenburg

Nachdem der Schaden begutachtet wurde, steht nun fest, dass gleich mehrere Balken ausgetauscht werden müssen, um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um den Steertbalken, den Mittelsprüütbalken sowie kleine und große Schoren, wie die Stadt jetzt mitteilt.

Ab 28. August 2023 für drei Wochen gesperrt

Die Sprüütbalken dienen als Hebelarme zum Drehen der Mühlenkappe und befinden sich an deren Unterseite. An diesen Balken ist der sogenannte Steert befestigt. Er besteht aus den großen und kleinen Schoren und dem Steertbalken, der bis zur Galerie reicht.

Steertbalken, Mittelsprüütbalken sowie kleine und große Schoren – allesamt Balken, die zum Drehen der Kappe benötigt werden – müssen ausgetauscht werden. Foto: Kristina Roispich

Die Sanierungsarbeiten starten laut Stadtverwaltung am Montag, 28. August 2023, und dauern voraussichtlich etwa drei Wochen. Während dieser Zeit ist die Holländerwindmühle für Besucher geschlossen. Da die Ausführung stark von den Witterungsverhältnissen abhängig sei, könne sich die Schließzeit weiter verlängern. Während der Schließzeit stehe die Touristen-Information in der Maritimen Erlebniswelt am Ölmühlenplatz für Auskünfte zur Verfügung.