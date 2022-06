Bluwatsch, Wiedemann und Werner haben im November 2010 den Meisterkurs begonnen und auf Seminaren in Aurich die jeweiligen Fachkenntnisse erworben. Betriebswirtschaftliche Themen wie Rechnungslegung und Steuerfragen sowie servicebezogene Inhalte je nach Aufgabenbereich standen laut Werner für die Restaurantmeisterinnen im Mittelpunkt. Für Köchin Bluwatsch lag der Schwerpunkt in den Bereichen Küche und Produktkenntnisse.

Im Februar dieses Jahres erfolgte dann die Prüfung in Emden. Wiedemann und Werner mussten ihr Können unter anderem in Sachen Gästeservice beweisen, Köchin Bluwatsch wurde bei der Erstellung eines Fünf-Gänge-Menüs geprüft – schließlich mit erfolgreichem Ausgang für alle drei.

Im „Gasthof Tepe“, wo die drei Absolventen angestellt sind, wurde anlässlich dieses Resultats eine Feierstunde veranstaltet. Inhaber Wilhelm Tepe würdigte die Leistungen seiner drei Mitarbeiterinnen. Sich auch in etwas höherem Alter weiterzubilden, verdiene laut Tepe Respekt. Dies auch deshalb, weil die Absolvierung des Meisterkurses keine leichte Angelegenheit sei. Besonders für Bluwatsch freute sich Arbeitgeber Tepe. „Sie ist schon seit 23 Jahren im Betrieb“, sagt er. Dabei habe die frischgebackene Küchenmeisterin ursprünglich als Tellerwäscherin angefangen. Tepes Dank galt auch den anderen Mitarbeitern, die ihren Teil dazu beigetragen hätten, die drei Meisteranwärterinnen „so nach vorne zu bringen“.

Sobald in der Belegschaft erneutes Interesse an der Belegung eines Meisterkurses bestehe, würde der Betrieb laut Tepe auch hier wieder unterstützend zur Seite stehen. Denn einerseits führe die Fortbildung des eigenen Personals laut Tepe zu einer Qualitätssicherung im Betrieb. Andererseits sieht er die Qualifizierung von Mitarbeitern auch vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels. „Schon vor Jahren haben wir gemerkt, dass wir da selber etwas unternehmen müssen“, so der Gastronom.

Auch Timo Weise, Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung der IHK Ostfriesland-Papenburg, zufolge sei die Gastronomie längst vom Fachkräftemangel betroffen. Er hoffe daher, dass bald weitere gastronomische Meisterkurse beginnen können.