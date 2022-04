An Karfreitag bleiben die Tanzflächen und Theken der Diskotheken im nördlichen Emsland leer. FOTO: Insa Pölking Kein Tanz am Freitag und Samstag Karfreitag: Darum bleibt es in den Diskotheken im nördlichen Emsland still Von Insa Pölking | 15.04.2022, 11:57 Uhr

Ist der Karfreitag wirklich noch ein „stiller Freitag“? Für das nördliche Emsland scheint er das zu sein, denn zumindest in den Diskotheken bleibt es am Freitag vor Ostern still. Die Frage ist allerdings: Warum?