Das in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff „„Arvia" wird in der kommenden Woche auf Barbados getauft. „Arvia" von P&O Cruises Dieser internationale Musik-Star tauft Meyer-Werft-Schiff auf Barbados Von Christoph Assies | 07.03.2023, 10:22 Uhr

Ende vergangenen Jahres hat die Meyer Werft in Papenburg das Kreuzfahrtschiff „Arvia“ an die britische Reederei P&O Cruises übergeben. In der kommenden Woche steht auf Barbados die Taufe an. Taufpatin wird ein internationaler Musik-Star.