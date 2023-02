34 Radwegprojekte im Jahresbauprogramm sollen mit bis zu 75 Prozent der Kosten gefördert werden. Symbolfoto: Demy Becker / dpa up-down up-down Jahresbauprogramm vorgestellt Diese Verkehrsprojekte werden 2023 im Emsland gefördert Von Max Brägelmann | 17.02.2023, 06:19 Uhr

Mit 75 Millionen Euro will das Land Niedersachsen in diesem Jahr kommunale Verkehrsprojekte fördern. Neben Straßen- und Brückenerneuerungen soll auch vermehrt in die Radwege der Region investiert werden. Das sind die Projekte im Emsland und Umgebung.