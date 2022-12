Die Lage an den Grundschulen: In Aschendorf zeichnet sich ab, dass die Dreizügigkeit in den einzelnen Jahrgängen der Amandusschule überschritten wird und die Schülerzahl pro Jahrgang auf knapp 100 zusteuert. Eine Entwicklung, die das aktuelle Schulgebäude nicht hergibt. Im städtischen Haushalt sind daher für das Jahr 2026 für einen Anbau Baukosten in Höhe von einer Million Euro veranschlagt.

Für einen Anbau der Amandusschule sind im Haushalt der Stadt für das Jahr 2026 Baukosten in Höhe von einer Millionen Euro veranschlagt. Foto: Gerd Schade Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die sich mittlerweile im Neubau befindliche Splittingschule wird den Zahlen zufolge künftig in allen Jahrgängen zweizügig geführt. Entsprechend ist das Raumkonzept für den Sechs-Millionen-Neubau ausgelegt. Die steigenden Schülerzahlen sind unter anderem durch das Neubaugebiet an der Johann-Bunte-Straße begründet. Ähnlich ist die Situation an der Mittelkanalschule. Sie gilt als stabil zweizügig.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Während die Waldschule gesichert einzügig bleibe, behält die Michaelschule laut der Prognose ihre Dreizügigkeit – bis auf eine Ausnahme: voraussichtlich wird der Einschulungsjahrgang 2023/24 vierzügig. An der Kirchschule überschreiten indes aller Voraussicht nach gleich zwei Einschulungsjahrgänge die Dreizügigkeit deutlich.

Für einen Neubau der Dieckhausschule sind im städtischen Haushalt für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 5,5 Millionen Euro hinterlegt. Foto: Dagmar Gnoth Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mühlenschule und Dieckhausschule pendeln zwischen Ein- und Zweizügigkeit, beide aber bei insgesamt steigenden Schülerzahlen. Die Dieckhausschule soll perspektivisch mit der Zuordnung des Neubaugebietes zwischen Bethlehem und Splitting durchgehend zweizügig werden. Das hat Auswirkungen auf den Schulstandort. Für einen Neubau der Dieckhausschule sind im städtischen Haushalt für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 5,5 Millionen Euro hinterlegt.

Die Lage an den städtischen Oberschulen: Die Prognose für die Heinrich-von-Kleist-Schule sieht durchweg bis zum Schuljahr 2030/2031 eine Vierzügigkeit vor. Die Schülerzahlen pro Jahrgang bewegen sind rund um die 100er-Grenze. An der Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf sind bei stetig steigenden Schülerzahlen alle Jahrgänge gesichert zweizügig.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ukrainische Kinder in Schulen in städtischer Trägerschaft: Nach Angaben der Stadt bewegt sich die Zahl ukrainischer Kinder an städtischen Schulen (Grund- und Oberschulen) in den vergangenen Wochen bei rund 60. Mit knapp 20 Kindern und Jugendlichen nehmen die meisten Schüler aus der Ukraine derzeit in den Klassen der Heinrich-von-Kleist-Schule am Unterricht teil.

Inklusion: Inklusiv beschult werden im laufenden Schuljahr an Bildungseinrichtungen in städtischer Trägerschaft insgesamt 68 Kinder und Jugendliche, der überwiegende Teil an den acht Grundschulen im Stadtgebiet.