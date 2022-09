Beim Leeren von Altkleidercontainern im Auftrag des Kolpingwerks Fürstenau hat Helmut Schindler schon einige kuriose Dinge, wie dieses Ofenrohr, vorgefunden. Foto: Britta Kothe up-down up-down Von Ofenrohr bis Mutterboden Papenburg: Diese kuriosen Dinge landen in Altkleidercontainern Von Britta Kothe | 26.09.2022, 09:54 Uhr

Altkleider, Schuhe, Bettwäsche – das soll unter anderem in den Altkleidercontainern des Kolpingwerkes gesammelt werden. Fahrer Helmut Schindler und Norbert Gerdes berichten an einem Standort in Papenburg, was sie darüber hinaus schon aus den Containern geholt haben.