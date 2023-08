Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. August 2023, Zutritt auf ein Baustellengelände an der Straße Am Ems-Center. Anschließend wurden laut Mitteilung der Polizei etwa 60 Meter Kupferkabel und eine Elektrowinde entwendet.

Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegen.