So könnte ein schwimmendes Hotel des neuen Meyer-Unternehmens aussehen. FOTO: Meyer-Gruppe Neues Unternehmen gegründet Papenburger Meyer-Werft-Gruppe will schwimmende Immobilien bauen Von Mirco Moormann | 09.03.2022, 13:39 Uhr

Schwimmende Häuser, Einkaufszentren und Hotels - was nach Zukunftsmusik klingt ist schon heute Realität. Und in diesen neuen Markt steigt nun die Meyer-Werft-Gruppe ein - auch am Standort Papenburg.