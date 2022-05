Auch die vor zwei Jahren zu einer Kolumbariumskirche umgebaute Kirche St. Marien an der Birkenallee gehört zur Gemeinde St. Michael und muss sich den geplanten Veränderungen stellen. FOTO: Hermann-Josef Tangen Pfarrer Heiner Lohe geht Kirchengemeinde St. Michael in Papenburg bleibt eigenständig Von Hermann-Josef Tangen | 09.05.2022, 14:15 Uhr

Aufatmen in den Reihen des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde St. Michael Papenburg. Eine von den Gremien befürchtete Fusion mit St. Antonius zu einer neuen Groß-Kirchengemeinde in Papenburg wird es in absehbarer Zeit nicht geben.